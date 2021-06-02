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В ЕС начала работу Европейская прокуратура

Фото www.pixabay.com

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новая структура ЕС базируется в Люксембурге. Ее миссией является быть инструментом осуществления верховенства закона на всем пространстве Европейского Союза. Европрокуратура наделена особыми следственными полномочиями в странах-членах ЕС.

Она будет выявлять и привлекать к ответственности виновных в мошенничестве с субсидиями, растрате и коррупции, отмывании денег или незаконном присвоении средств ЕС, бороться с трансграничным мошенничеством с НДС, проводить собственные расследования на национальном уровне, выдавать ордера на арест и предъявлять обвинения.

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Первым руководителем нового ведомства стала бывший генпрокурор Румынии Лаура Кодруца Кёвеши. Она была также главным прокурором румынского Национального антикоррупционного управления.

В работе Европрокуратуры принимают участие все страны ЕС, кроме Венгрии, Дании, Ирландии, Польши и Швеции.

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