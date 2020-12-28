В ЕС началась COVID-вакцинация

В странах Европейского Союза в воскресенье, 27 декабря, стартовал первый этап вакцинации от коронавируса, на котором каждое из 27 государств сможет вакцинировать препаратом BioNTech/Pfizer до пяти тысяч граждан из групп риска. Об этом сообщило агентство АР.

Отмечается, что в трех европейских странах — Венгрии, Германии и Словакии — первые прививки от COVID-19 сделаны 26 декабря. В воскресенье начали национальные кампании по вакцинации Франция, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Кипр, Мальта, Швеция, Дания, Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Словения, Хорватия, Литва и Эстония.

В понедельник, прививки начнут делать в Бельгии, Люксембурге и Латвии, а во вторник — в Ирландии.

При этом Нидерланды и Финляндия приняли решение не спешить с началом вакцинации и запустить процесс в первую неделю 2021 года.

Каждое государство получило одинаковое количество вакцины BioNTech/Pfizer — по 9750 доз. Одному человеку необходимо две дозы препарата. Таким образом, привиться смогут 4875 человек в каждой стране ЕС.

Как сообщается, начало массовой добровольной вакцинации населения Евросоюза запланировано на апрель 2021 года.