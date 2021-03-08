В ЕС начали подготовку паспортов вакцинации

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала правительства 27 стран-членов Европейского Союза немедленно приступить к технической работе по введению сертификатов прививок против коронавируса. Паспорта вакцинации должны быть готовы к лету 2021 года, пишет Reuters.

В Еврокомиссии уже 17 марта намерены представить свои предложения относительно «цифровых зеленых пропусков». Планируется, что документ станет обязательным для поездок во время пандемии.