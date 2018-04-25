В ЕС надеются, что туристический сезон этим летом будет общеевропейским

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил надежду на возобновление этим летом общеевропейского туристического сезона. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу BFM, сообщает ТАСС.

«Безусловно, в Европе будет туристический сезон этим летом, — отметил он. — Будет ли он общеевропейским? Очень на это надеемся. Будет ли он национальным? Это точно».

В начале мая Тьерри Бретон подчеркивал, что границы пандемии не совпадают с границами стран, поэтому некоторые зоны в ЕС могут быть открыты для туристов, тогда как другие останутся закрытыми.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что туристы из всех стран мира смогут приезжать в Грецию с 1 июля, исключая граждан государств со сложной эпидситуацией. Кипр откроет границы для туристов еще раньше: планируется, что это произойдет 15 июня. В Румынии курорты Черного моря откроются уже 1 июня.

Чтобы остановить распространение COVID-19, власти большинства стран ЕС ввели режим самоизоляции населения, который в настоящий момент повсеместно ослабляется.