В ЕС назвали дату подписания соглашения о Brexit

Лидеры стран Евросоюза подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании в пятницу – 24 января. Об этом сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
«24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии», – сказал он.
Точное время подписания еще должно быть подтверждено позже, добавил Мамер. А 29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения. Он должен завершиться до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.
Накануне британский парламент окончательно одобрил Brexit. Депутаты Палаты общин поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены Палатой лордов.
Теперь документ направляется на подпись королеве Елизавете II. Если она утвердит документ, Великобритания покинет ЕС в 23:00 31 января.
По данным СМИ, Британия уже потеряла из-за Brexit 130 млрд фунтов. А к концу 2020 года убытки Лондона, по прогнозам, увеличатся еще на 70 млрд фунтов.korrespondent.net
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