default image
Э.Янкявичюс призывает ЕС усилить защиту граждан от политического преследования

Подробнее...
default image
В.Путин предлагает "пятерке" решить проблемы мира

Подробнее...
default image
Сейм приступил к рассмотрению пакета, ужесточающего природоохранные требования

Подробнее...
default image
В ЕС назвали дату подписания соглашения о Brexit

Подробнее...
default image
В прошлом году в Литве возникло 200 нелегальных точек продажи табака

Подробнее...
default image
В ЕС говорят о введении единой минимальной зарплаты

Подробнее...
default image
Литва стремится обосновать у себя Центр гражданской безопасности ЕС

Подробнее...
default image
Туристам могут аннулировать шенгенские визы за нарушение правила первого въезда

Подробнее...
default image
ВОЗ дала рекомендации по защите от нового вируса

Подробнее...
default image
Член сейма В. Подерис покинул фракцию "аграриев"

Подробнее...
default image
Г. Науседа приглашает в Литву банк Pekao

Подробнее...
default image
Генсек ООН возвестил о четырех угрожающих миру "всадниках апокалипсиса"

Подробнее...
default image
Дислоцированные в Литве военные НАТО готовят презентацию в Шакяй

Подробнее...
default image
Британский парламент утвердил законопроект о Brexit

Подробнее...
default image
В Португалии пройдет саммит «Друзей политики сплоченности» ЕС

Подробнее...
default image
Прогнозы роста экономики Литвы на 2020 год

Подробнее...
default image
Растут сборы шенгенских и национальных виз Литвы

Подробнее...
default image
В Польше новорожденных регистрируют через Интернет

Подробнее...
default image
В Ирландии более полумиллиона пациентов нуждаются в медицинской помощи

Подробнее...
default image
На городских праздниках в Вильнюсе нельзя будет использовать пластиковую посуду

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В ЕС назвали дату подписания соглашения о Brexit

Лидеры стран Евросоюза подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании в пятницу – 24 января. Об этом сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

«24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии», – сказал он.

Точное время подписания еще должно быть подтверждено позже, добавил Мамер. А 29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения. Он должен завершиться до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.

Накануне британский парламент окончательно одобрил Brexit. Депутаты Палаты общин поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены Палатой лордов.

реклама

Теперь документ направляется на подпись королеве Елизавете II. Если она утвердит документ, Великобритания покинет ЕС в 23:00 31 января.

По данным СМИ, Британия уже потеряла из-за Brexit 130 млрд фунтов. А к концу 2020 года убытки Лондона, по прогнозам, увеличатся еще на 70 млрд фунтов.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600