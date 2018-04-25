В ЕС назвали дату подписания соглашения о Brexit

Лидеры стран Евросоюза подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании в пятницу – 24 января. Об этом сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

«24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии», – сказал он.

Точное время подписания еще должно быть подтверждено позже, добавил Мамер. А 29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения. Он должен завершиться до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.

Накануне британский парламент окончательно одобрил Brexit. Депутаты Палаты общин поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены Палатой лордов.