В ЕС назвали сроки по новым санкциям против России

Главы МИД стран Евросоюза достигли политического решения о подготовке новых санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В ответ на события вокруг ситуации с господином Навальным мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор», – заявил Боррель на пресс-конференции.