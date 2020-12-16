В ЕС назвали сроки возможного одобрения вакцины Pfizer и BioNTech

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в ходе заседания 21 декабря рассмотрит вопрос о выдаче разрешения на использование в ЕС вакцины от COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

«На 21 декабря запланировано внеочередное заседание комитета», — говорится в заявлении.

Известно, что заседание планировалось на 29 декабря, но после проведения интенсивной работы и получения дополнительной информации о вакцине от ее разработчиков, комитет решил собраться раньше.