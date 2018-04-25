  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Министр энергетики Литвы обсудит с вице-президентом ЕК М. Шефчовичем синхронизацию

Подробнее...
default image
В НАТО создали новое командование спецопераций

Подробнее...
default image
Компании, торгующие ортопедическими товарами подозреваются в присвоении 1 млн евро

Подробнее...
default image
В ЕС не договорились об отсрочке Brexit

Подробнее...
default image
В России готовятся к воссозданию системы медвытрезвителей.

Подробнее...
default image
Расходы на приобретение жилья в Литве

Подробнее...
default image
В честь Греты Тунберг назвали новый вид жука

Подробнее...
default image
У Литвы будет полицейский атташе в Великобритании

Подробнее...
default image
На аукционе две хурмы продали за $6,5 тысячи

Подробнее...
default image
В рейтинге Doing Business Литва подняласть до высокого 11-го места

Подробнее...
default image
Каждый герой – яркая и характерная личность.

Подробнее...
default image
Дмитрий Максимачев и Оркестр

Подробнее...
default image
«Dmitry Metlitsky Оркестр & Венский шоу Балет»

Подробнее...
default image
Театр одного Шендеровича

Подробнее...
default image
Linava просит помощи в регистрации грузовиков за границей

Подробнее...
default image
Трамп о Ближнем Востоке: "Пусть другие воюют за окровавленные пески"

Подробнее...
default image
Временные ограничения движения в Дни поминовения усопших

Подробнее...
default image
Европейский суд: страны ЕС должны охранять волков

Подробнее...
default image
Консерваторы предлагают одиноким пенсионерам доплачивать по 42 евро

Подробнее...
default image
РФ заключила соглашения на поставку оружия с более чем 30 странами Африки

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В ЕС не договорились об отсрочке Brexit

Photo by stephendarlington on Foter.com / CC BY-ND

Послы Европейского Союза на заседании в Брюсселе не смогли договориться о продолжительности отсрочки Brexit. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Мина Андреева, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналистов, Андреева сообщила, что встреча, на которой послы обсуждали отсрочку Brexit, завершилась, однако окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

«Я могу сказать, что послы 27 стран в принципе согласовали отсрочку и продолжат работать в ближайшие дни. Есть намерение принять это решение по письменной процедуре», — сказала она.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕС может перенести принятие решения по новой дате Brexit на начало следующей недели, чтобы понять, готов ли парламент Великобритании пойти на досрочные выборы.

Как известно, британские депутаты затормозили рассмотрение соглашения о Brexit, в связи с чем премьер Джонсон в четверг призвал Палату общин проголосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря. Палата рассмотрит этот вопрос в понедельник.

Большинство стран Евросоюза выступают за предоставление трехмесячной отсрочки для Британии с возможностью покинуть блок раньше, если соглашение о Brexit будет одобрено в парламенте. Франция выступает за более короткий срок переноса Brexit.

Более чем через три года с тех пор, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза, судьба Brexit остается неопределенной. Сейчас датой Brexit остается 31 октября.

korrespondent.net
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!