В ЕС не приняли решение по патентам на вакцины

Лидеры стран Евросоюза на саммити в Порту не достигли единой позиции об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет ТАСС.

«У нас были дебаты по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это может стать волшебным решением проблемы», — сказал он.

По его словам, лидеры стран ЕС намерены «поэтапно упростить» трансграничные поездки летом благодаря введению сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«У нас были дебаты относительно наших амбиций по цифровым сертификатам. К следующему саммиту, который пройдет 25 мая, мы хотим вернуться к этой теме, чтобы преодолеть сложности для поэтапного возвращения к свободному передвижению летом», — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что система сертификатов о вакцинации от коронавируса в ЕС сможет начать работать в июне. «Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца», — сказала она.

Также глава ЕК отметила, что отмена патентов на вакцины не даст дополнительных доз минимум до следующего года, лучше наращивать производственные мощности.

Фон дер Ляйен сообщила, что уже четверть населения ЕС — 160 млн человек — получили первую дозу вакцины от коронавируса.

«Нам предстоит вакцинация детей и подростков, кроме того, мы должны быть готовы к появлению новых штаммов и исчезновению антител у тех, кто был вакцинирован первым. Поэтому Еврокомиссия утвердила контракт с компанией Pfizer на приобретение еще 1,8 млрд доз вакцины», — сказала она.

Вопрос патентных прав на вакцины также прокомментировал канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я здесь ясно дала понять, что не считаю отмену действия патентов решением для того, чтобы снабдить больше людей вакциной. Но я думаю, что мы нуждаемся в креативности и инновационном потенциале компаний, и к этому относится охрана патентных прав», — сказала она.

Канцлер отметила, что для скорейшего распределения вакцин по миру необходимо предоставление лицензий на производство препаратов. «Но, несмотря на это, очень важно, чтобы обладатели патентов могли затем следить за качеством продукции, поскольку вакцины являются высокочувствительными товарами», — предупредила Меркель.

Также она выразила надежду на то, что США разблокируют экспорт необходимых для производства вакцин компонентов.