В ЕС нет согласия по энергетическому эмбарго РФ

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Страны ЕС не пришли к согласию о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель немецкому изданию Die Welt.

«Остановка импорта нефти и газа или карательный тариф были бы важны, чтобы оказывать давление на Путина и посадить его за стол переговоров. Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу», — отметил он.

По словам Борреля, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС, который состоится в конце мая, и что он не ожидает никакого решения по этому поводу раньше.

«Финального предложения по эмбарго на нефть и газ пока нет», — заявил он.

Как отметил глава дипломатии ЕС, страны Евросоюза работают над тем, чтобы сократить свою зависимость от российской нефти и газа.

«В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия болезненно почувствует, что доходы от нефтегазового бизнеса уходят», — сказал он.

Напомним, Венгрия отказалась поддержать эмбарго на российскую нефть и газ.