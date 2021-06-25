В ЕС объявили о новых санкциях против Беларуси

Вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий. А также доступ к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных финансовых организаций, устанавливается запрет на страхование и перестрахование белорусского правительства, госорганов и агентств. В ЕС подчеркнули, что в общей сложности 166 физических и 15 юридических лиц в настоящее время находятся под ограничительными мерами. Эти меры включают в себя заморозку активов, применимое как к физическим, так и к юридическим лицам, а также запрет на поездки в ЕС для физических лиц.

Ранее сообщалось, что Евросоюз вводит четвертый пакет санкций против Беларуси. Они коснутся 86 физических лиц и компаний, в том числе членов семьи Александра Лукашенко.

Также США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси. Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц, в том числе КГБ.

Вслед за Евросоюзом и США Британия и Канада также ввели санкции против Беларуси.