В ЕС объявили о новых санкциях против Беларуси

Евросоюз в четверг, 24 июня, официально утвердил новый пакет санкций против Беларуси. Такое решение принято «в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», — говорится в сообщении Совета ЕС.
Согласно ему, отныне будут запрещены:
- продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или ПО, предназначенных для мониторинга или перехвата белорусскими властями интернета и телефонной связи;
- продажа, поставка или передача властям Беларуси предметов двойного назначения для использования в военных целях;
- Европейскому инвестиционному банку — финансирование проектов в государственном секторе. Страны ЕС будут обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.
Вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий. А также доступ к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных финансовых организаций, устанавливается запрет на страхование и перестрахование белорусского правительства, госорганов и агентств. В ЕС подчеркнули, что в общей сложности 166 физических и 15 юридических лиц в настоящее время находятся под ограничительными мерами. Эти меры включают в себя заморозку активов, применимое как к физическим, так и к юридическим лицам, а также запрет на поездки в ЕС для физических лиц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз вводит четвертый пакет санкций против Беларуси. Они коснутся 86 физических лиц и компаний, в том числе членов семьи Александра Лукашенко.
Также США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси. Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц, в том числе КГБ.
Вслед за Евросоюзом и США Британия и Канада также ввели санкции против Беларуси.korrespondent.net