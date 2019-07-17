В ЕС одобрили санкции против Турции

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Главы МИД стран Евросоюза решили ввести санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В частности, Совет Евросоюза отказался проводить диалог с Анкарой на высоком уровне и отменил заседания Совета ассоциации. «В свете продолжающейся и новой незаконной деятельности Турции по бурению Совет (ЕС) решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией», − отмечается в нем.

Кроме того, Брюссель сократит финансовые выплаты Анкаре. «Совет одобряет предложение Еврокомиссии сократить объем <…> помощи Турции на 2020 год (субсидии, предоставляемые на период переговорного процесса о вступлении в ЕС), а также предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, в частности в том, что касается кредитования под суверенное обеспечение», − говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что ЕС продолжит готовить новые санкции против Турции. Главе дипломатии ЕС Федерике Могерини рекомендовали проработать другие варианты ограничительных мер в отношении Анкары.

Напомним, в ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки. Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа.

Турция, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Ранее сообщалось, что стоимость обнаруженных залежей природного газа у побережья Кипра составляет 30-40 миллиардов долларов.

korrespondent.net