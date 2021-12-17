В ЕС одобрили таблетки компании Pfizer от COVID

Регулятор Евросоюза по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 16 декабря разрешил использование таблеток Паксловид компании Pfizer от COVID-19 до их официального одобрения, как крайнюю меру для сдерживания волны штамма Omicron. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что таблетки Паксловид были признаны новаторскими, поскольку их не нужно вводить или принимать внутривенно, что делает их более доступными.
«Лекарства, которые еще не зарегистрированы в ЕС, можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не требуют дополнительного кислорода и имеют повышенный риск прогрессирования до тяжелого заболевания», — говорится в сообщении EMA.
Таблетки Pfizer — это комбинация новой молекулы PF-07321332 и противовирусного ритонавира для ВИЧ, принимаемых в виде отдельных таблеток.
Возможные побочные эффекты — изменение вкуса, диарея и рвота. Беременным женщинам не следует применять препарат.
EMA сообщила, что также запускает «повторный обзор» таблеток Pfizer, который может привести к их полному одобрению через несколько месяцев.
Тем временем, Дания в четверг первой в ЕС одобрила применение таблеток для лечения COVID-19 Молнупиравир компании Merck, сообщает Reuters.
Отмечается, что применение препарата касается пациентов из группы риска, в частности пожилых людей.
«Мы считаем, что преимущества лечения (с помощью Молнупиравира – ред.) преобладают над недостатками для тех пациентов, которые больше всего рискуют серьезно заболеть COVID-19», — заявила главный врач Управления здравоохранения Кирстин Молл Харбо.
Разработчик заявляет, что по данным испытаний, препарат в два раза снижает вероятность госпитализации или смерти при COVID-19.
Как сообщалось, в ноябре EMA рекомендовало таблетки против коронавируса от Merck — Lagevrio (также известного как Молнупиравир) для лечения COVID-19. Регулятор отметил, что препарат можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не требуют дополнительного кислорода и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.
Ранее компания Pfizer заявила, что ее таблетки Паксловид сократили количество госпитализаций и смертность среди уязвимых людей почти на 90%.korrespondent.net