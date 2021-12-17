В ЕС одобрили таблетки компании Pfizer от COVID

Таблетки Pfizer — это комбинация новой молекулы PF-07321332 и противовирусного ритонавира для ВИЧ, принимаемых в виде отдельных таблеток.

Возможные побочные эффекты — изменение вкуса, диарея и рвота. Беременным женщинам не следует применять препарат.

EMA сообщила, что также запускает «повторный обзор» таблеток Pfizer, который может привести к их полному одобрению через несколько месяцев.

Тем временем, Дания в четверг первой в ЕС одобрила применение таблеток для лечения COVID-19 Молнупиравир компании Merck, сообщает Reuters.

Отмечается, что применение препарата касается пациентов из группы риска, в частности пожилых людей.

«Мы считаем, что преимущества лечения (с помощью Молнупиравира – ред.) преобладают над недостатками для тех пациентов, которые больше всего рискуют серьезно заболеть COVID-19», — заявила главный врач Управления здравоохранения Кирстин Молл Харбо.

Разработчик заявляет, что по данным испытаний, препарат в два раза снижает вероятность госпитализации или смерти при COVID-19.

Как сообщалось, в ноябре EMA рекомендовало таблетки против коронавируса от Merck — Lagevrio (также известного как Молнупиравир) для лечения COVID-19. Регулятор отметил, что препарат можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не требуют дополнительного кислорода и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.

Ранее компания Pfizer заявила, что ее таблетки Паксловид сократили количество госпитализаций и смертность среди уязвимых людей почти на 90%.