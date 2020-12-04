В ЕС одобрили утверждение аналога «акта Магнитского»

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза дал в среду добро на решение Совета ЕС и законодательный акт по «ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека», сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС дали зеленый свет санкционному режиму ЕС за нарушение прав человека. Он будет применяться во всем мире и к государственным, и к негосударственным субъектам», — написал Йозвяк в Twitter.

По его данным, «никаких имен и организаций пока не добавлено». Журналист отмечает, что этот режим вступит в силу 10 декабря.