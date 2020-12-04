В ЕС одобрили утверждение аналога «акта Магнитского»

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза дал в среду добро на решение Совета ЕС и законодательный акт по «ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека», сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
«Послы ЕС дали зеленый свет санкционному режиму ЕС за нарушение прав человека. Он будет применяться во всем мире и к государственным, и к негосударственным субъектам», — написал Йозвяк в Twitter.
По его данным, «никаких имен и организаций пока не добавлено». Журналист отмечает, что этот режим вступит в силу 10 декабря.
Этот рамочный законопроект ЕС, который политики Евросоюза называют «европейским актом Магнитского», одобрен постпредами без обсуждения и будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре в ближайшие дни, передает «Интерфакс».
Официальные представители институтов ЕС неоднократно давали пояснения, что этот санкционный режим не нацелен на какую-нибудь конкретную страну. Он будет иметь глобальный характер, касающийся нарушений прав человека повсюду в мире.
Механизм рестрикций «Акт Магнитского» названы в честь российского юриста Сергея Магнитского, который работал в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital. В 2007 году прокуратура России заподозрила дочерние предприятия Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов, замаскированного под возврат НДС.
В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. Его гибель вызвала огромный общественный резонанс как в России, так и за рубежом, а также стала поводом для принятия так называемого закона Магнитского в разных странах.NEWSru.com