В ЕС осудили приговор Навальному

Евросоюз осуждает решение российских властей за тюремный срок оппозиционеру Алексею Навальному и требует немедленно освободить его. Об этом заявил Жозеп Боррель.

«Европейский союз осуждает решение российских властей осудить Алексееве Навального и считает его неприемлемым, поскольку оно является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России по правам человека», — говорится в обнародованном заявлении.

Он подчеркнул, что ЕС призывает российские органы власти выполнять свои национальные и международные обязательства уважать и обеспечивать права человека и равенство перед законом, включая право на справедливый суд.