В ЕС осудили приговор Навальному

Евросоюз осуждает решение российских властей за тюремный срок оппозиционеру Алексею Навальному и требует немедленно освободить его. Об этом заявил Жозеп Боррель.
«Европейский союз осуждает решение российских властей осудить Алексееве Навального и считает его неприемлемым, поскольку оно является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России по правам человека», — говорится в обнародованном заявлении.
Он подчеркнул, что ЕС призывает российские органы власти выполнять свои национальные и международные обязательства уважать и обеспечивать права человека и равенство перед законом, включая право на справедливый суд.
«ЕС повторяет свой призыв к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также всех граждан и журналистов, которые были задержаны за осуществление своих прав на мирные собрания и свободу слова», — говорится в заявлении.
При этом в заявлении не идет речь о возможных санкциях в связи с приговором Навальному. Этот вопрос обещают обсудить на ближайшем заседании Совета ЕС.
Тем временем в Германии уже заговорили о новых санкциях против РФ из-за приговора Навальному.korrespondent.net