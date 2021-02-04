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В ЕС осудили приговор Навальному

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Евросоюз осуждает решение российских властей за тюремный срок оппозиционеру Алексею Навальному и требует немедленно освободить его. Об этом заявил Жозеп Боррель.

«Европейский союз осуждает решение российских властей осудить Алексееве Навального и считает его неприемлемым, поскольку оно является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России по правам человека», — говорится в обнародованном заявлении.

Он подчеркнул, что ЕС призывает российские органы власти выполнять свои национальные и международные обязательства уважать и обеспечивать права человека и равенство перед законом, включая право на справедливый суд.

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«ЕС повторяет свой призыв к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также всех граждан и журналистов, которые были задержаны за осуществление своих прав на мирные собрания и свободу слова», — говорится в заявлении.

При этом в заявлении не идет речь о возможных санкциях в связи с приговором Навальному. Этот вопрос обещают обсудить на ближайшем заседании Совета ЕС.

Тем временем в Германии уже заговорили о новых санкциях против РФ из-за приговора Навальному.

korrespondent.net

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