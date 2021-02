В ЕС отрицают получение заявки РФ на регистрацию вакцины Спутник V

«EMA будет оперативно информировать общественность о любых новых оценках вакцин или лекарств от COVID-19», – добавили в агентстве.

В свою очередь российская сторона оперативно обнародовала якобы документальное подтверждение заявки на регистрацию вакцины в ЕС. Фото документа опубликовано в официальном Twitter-аккаунте вакцины Спутник V.

«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку Спутник V, мы публикуем подтверждение такой заявки от 29 января 2021 года», – говорится в комментарии к фотографии.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV.✌️ pic.twitter.com/QebeaNVA2B