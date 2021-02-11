В ЕС отрицают получение заявки РФ на регистрацию вакцины Спутник V

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Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) до сих пор не получило заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса Спутник V, хотя в России утверждают обратное. Об этом говорится в заявлении на сайте EMA в среду, 10 февраля.

Указано, что по состоянию на сегодня нет заявки ни на экспертизу вакцины Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ни на выдачу ей регистрационного удостоверения.