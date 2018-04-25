В ЕС ответили на угрозы Эрдогана беженцами

Евросоюз опасается, что военная операция Турции в Сирии приведет к новым потокам беженцев из арабской страны. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД 28 стран сообщества в Люксембурге, передает ТАСС.

«Мы очень опасаемся, что это подорвет политический процесс и приведет к новым потокам беженцев», — сказал он.

Дипломат подтвердил, что главы МИД обсудят в Люксембурге действия Турции в Сирии. «Министры, как ожидается, пошлют очень ясный сигнал Турции с призывом прекратить односторонние военные действия», — подчеркнул он.

На вопрос журналистов о том, будут ли обсуждаться санкции в отношении Анкары, представитель ЕС сказал: «Что именно будет сделано (в ответ на операцию Турции — прим. ТАСС), обсудят в понедельник министры. Я не хочу прогнозировать обсуждение министров, они будут решать этот вопрос».

Он также сообщил, что угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана открыть дверь для беженцев в Европу, если ЕС назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, абсолютно неприемлемы. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз многое сделал, чтобы помочь Турции с беженцами. «Мы многое сделали, чтобы помочь Турции с беженцами. Мы уже предоставили 90% средств от €6 млрд», — отметил он.

Ранее Эрдоган пригрозил Европе миллионами беженцев. Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев в Европу, если ЕС будет критиковать операцию Анкары, заявил президент.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Позже Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.