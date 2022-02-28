В ЕС ожидают около 7 млн беженцев

Nuotrauka BNS/ Gabrielė Navickaitė

В связи с военными действиями, которые проходят на территории Украины после вторжения российских войск, число украинцев, перемещенных в Европу, может составить около 7 млн человек. Такие прогнозы в воскресенье, 27 февраля, озвучил комиссар ЕС по кризисному урегулированию Янез Ленарчич.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров внутренних дел ЕС, посвященной потоку переселенных украинцев, Ленарчич отметил, что, по данным ООН, если война продолжится, «будет около 18 миллионов украинцев, которые пострадают в гуманитарном плане, будь то в самой Украине или в соседних странах».

Еврокомиссар сообщил, что Молдова уже приняла 25 тысяч беженцев из Украины, и подчеркнул, что все подсчеты предварительные, поскольку поток беженцев идет.

«Цифры большие, и нам придется готовиться к такой чрезвычайной ситуации, которая имеет исторические масштабы», — добавил он.