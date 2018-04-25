В ЕС озвучили темы саммита с Украиной

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На саммите Украина-ЕС стороны обсудят ряд вопросов, среди которых война на Донбассе и кризис в Беларуси. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель ЕС.

Кроме того, на очной встрече, которая состоится уже во вторник, лидеры Евросоюза и Украины затронут вопросы двусторонних отношений, реформ в Украинском государстве, реализации Минских соглашений, конфликта в Нагорном Карабахе, а также пандемии коронавируса и ее последствий.

«Лидеры обсудят дальнейший путь развития отношений между Украиной и ЕС, включая укрепление политической ассоциации Украины, экономической интеграции и отраслевого сотрудничества с Евросоюзом на основе соглашения об ассоциации. <…> Они также обсудят реформы в Украине, в частности в областях верховенства закона и судебной системы, борьбы с коррупцией, здравоохранения и экологизации экономики», — сообщил представитель ЕС.

Так, на встречу с президентом Владимиром Зеленским прибудут председатель Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также ожидалось присутствие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, однако она ушла на самоизоляцию.