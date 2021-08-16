В ЕС перепроверят вакцины Pfizer и Moderna из-за новых побочек

При этом медики призывают пациентов не паниковать — побочные эффекты проявляются крайне реaдко.

После вакцинации Pfizer и Moderna пациенты начали жаловаться на новые побочные эффекты. В настоящее время количество людей, которые на них жаловались, единицы, но медики намерены все равно перепроверить действие препаратов. Сейчас «побочка» изучается комитетом по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

В настоящее время EMA не сообщает, сколько случаев новых побочных эффектов было зарегистрировано, но заявил, что запросил дополнительные данные у компаний. В то же время пока что комитет не рекомендует вносить изменения в маркировку вакцин.