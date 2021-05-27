В ЕС первую дозу COVID-вакцины получили 46% взрослого населения

В Евросоюзе 46% взрослого населения получили первую дозу COVID-вакцины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
«Вакцинация в ЕС прогрессирует: 300 млн доз вакцины доставлены, 245 млн доз вакцин получены, 46% взрослого населения получили хотя бы одну дозу», — написала фон дер Ляйен.
В ЕК ожидают, что на этой неделе половина взрослого населения ЕС получит первую дозу вакцины.
Отметим, что в ЕС одобрены четыре вакцины: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Ранее саммит ЕС призвал к скорейшему внедрению COVID-сертификатов. Для облегчения свободного передвижения в Евросоюзе необходимо до середины июня пересмотреть решение Евросовета о поездках в блоке, решили лидеры ЕС.korrespondent.net