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В ЕС первую дозу COVID-вакцины получили 46% взрослого населения

Nuotrauka vilnius.lt

В Евросоюзе 46% взрослого населения получили первую дозу COVID-вакцины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Вакцинация в ЕС прогрессирует: 300 млн доз вакцины доставлены, 245 млн доз вакцин получены, 46% взрослого населения получили хотя бы одну дозу», — написала фон дер Ляйен.

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В ЕК ожидают, что на этой неделе половина взрослого населения ЕС получит первую дозу вакцины.

Отметим, что в ЕС одобрены четыре вакцины: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее саммит ЕС призвал к скорейшему внедрению COVID-сертификатов. Для облегчения свободного передвижения в Евросоюзе необходимо до середины июня пересмотреть решение Евросовета о поездках в блоке, решили лидеры ЕС.

korrespondent.net

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