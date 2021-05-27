В ЕС первую дозу COVID-вакцины получили 46% взрослого населения

В ЕК ожидают, что на этой неделе половина взрослого населения ЕС получит первую дозу вакцины.

Отметим, что в ЕС одобрены четыре вакцины: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее саммит ЕС призвал к скорейшему внедрению COVID-сертификатов. Для облегчения свободного передвижения в Евросоюзе необходимо до середины июня пересмотреть решение Евросовета о поездках в блоке, решили лидеры ЕС.