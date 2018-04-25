В ЕС побит антирекорд бизнес-активности

Уровень предпринимательской активности в ЕС упал до уровня 35-летней давности.

Как передает АЗЕРТАДЖ, это зафиксировали исследовательские центры, которые немедленно доложили Еврокомиссии о результатах своего анализа. Еврокомиссия же, в свою очередь, осторожно обнародовала эти результаты, ожидая первой реакции деловых кругов ЕС.

Очевидно, что ухудшение экономической активности связано с продолжающейся пандемией коронавируса. Барометр деловых настроений в этом месяце опустился до 67 пунктов, т.е. на целых 27,2. Наиболее сильно ухудшение наблюдается в сфере обслуживания и розничной торговле. Они больше всего пострадали от карантинных мер, введенных в большинстве стран ЕС.

По мнению Еврокомиссии, это самое сильное падение в течение одного месяца за последние 35 лет.