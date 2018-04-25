В ЕС подтвердили продление санкций против России

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил на саммите Евросоюза о продлении экономических мер в отношении РФ еще на шесть месяцев. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Как уточнил глава Евросовета, решение о продлении антироссийских мер было принято после информации об итогах нормандского саммита в Париже, которую представили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это была возможность для обмена мнениями о ситуации в регионе, и это была, как вы, конечно, знаете, возможность принять решение о продлении на шесть дополнительных месяцев санкций, так как мы считаем, что выполнение минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным пунктом», − подчеркнул Мишель на пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, изначально экономические меры против РФ были приняты в июле 2014 года. В последний раз Совет ЕС продлевал санкции 27 июня 2019 года и они действуют до 31 января 2020 года.