default image
В ЕС подтвердили продление санкций против России

Подробнее...
default image
У юристов сейма Литвы есть замечания по поводу повышения налога на прибыль банков

Подробнее...
default image
Джонсон: Британия покинет ЕС до конца января 2020 года

Подробнее...
default image
В планы борьбы с климатическими изменениями Литва пытается включить месседж о БелАЭС

Подробнее...
default image
Партия Джонсона лидирует на выборах в Британии

Подробнее...
default image
Производство электроэнергии: реальность и перспективы

Подробнее...
default image
В Исландии намело снега по крыши домов

Подробнее...
default image
К бабушке … за сигаретами

Подробнее...
default image
Ирландский паспорт в десятке лучших

Подробнее...
default image
Инфляция растет за счет подорожания услуг

Подробнее...
default image
Новое требование: продал или купил – задекларируй

Подробнее...
default image
Индия — самая опасная страна для женщин в мире

Подробнее...
default image
Компания Utenos trikotazas учредила предприятие в Латвии

Подробнее...
default image
Бюджет – в угоду всем

Подробнее...
default image
«Интеллектуальная интервенция» в парламент

Подробнее...
default image
Коммунальная реформа

Подробнее...
default image
В Литве - электронная система декларирования ДТП

Подробнее...
default image
«Мой город – Висагинас»

Подробнее...
default image
В Литве со следующего года меняется призывной возраст

Подробнее...
default image
Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В ЕС подтвердили продление санкций против России

Фото из открытых источников

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил на саммите Евросоюза о продлении экономических мер в отношении РФ еще на шесть месяцев. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило агентство Интерфакс-Украина

Как уточнил глава Евросовета, решение о продлении антироссийских мер было принято после информации об итогах нормандского саммита в Париже, которую представили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. 

«Это была возможность для обмена мнениями о ситуации в регионе, и это была, как вы, конечно, знаете, возможность принять решение о продлении на шесть дополнительных месяцев санкций, так как мы считаем, что выполнение минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным пунктом», − подчеркнул Мишель на пресс-конференции в Брюсселе. 

Напомним, изначально экономические меры против РФ были приняты в июле 2014 года. В последний раз Совет ЕС продлевал санкции 27 июня 2019 года и они действуют до 31 января 2020 года. 

korrespondent.net

Оставьте свой комментарий

avatar
600