В ЕС пока не договорились о введении COVID-паспортов

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Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе во вторник, 11 мая, не пришли к согласию относительно введения паспортов вакцинации, которые давали бы беспрепятственный въезд в государства-члены ЕС, пишет Reuters.

«Европейские министры иностранных дел встретились, чтобы обсудить детали «зеленого сертификата», который ЕС намерен ввести в июне, однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС еще не достигнуто соглашение», — говорится в сообщении издания.

Переговоры о введении документа о наличии вакцины проводились перед началом летнего туристического сезона.

Министр по европейским вопросам Германии Майкл Рот надеется на решение вопроса в ближайшие дни.

«Это важно не только для стран, которые зависят от туризма, но для всех нас: это четкий сигнал для свободы передвижения и мобильности в Европейском Союзе», — заявил Рот.

Отмечается, что введение COVID-паспортов позволит гражданам, получивши прививку от коронавируса, или имеющим отрицательные результаты тестов на COVID-19, свободнее ездить в пределах ЕС.

Ранее страны G20 поддержали создание COVID-паспорта. Сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу будут способствовать восстановлению мировой экономики, заявили в Италии.