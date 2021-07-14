В ЕС полностью вакцинировали больше половины взрослого населения

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Больше половины взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Больше половины всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы! Чтобы уберечься от вариантов и избежать новой волны инфекций, важно сделать прививку. В ЕС достаточно доз для вакцинации 70% взрослых. Давайте сделаем это», — написала фон дер Ляйен.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с COVID в мире. Дельта-штамм уже распространился в сотне стран, подчеркнули в ВОЗ и напомнили о его большей заразности и летальности.