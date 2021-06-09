В ЕС полностью вакцинировали четверть взрослых

В Евросоюзе 90 млн человек, что составляет около 25% всего взрослого населения, получили две дозы вакцин от коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в Twitter.
«Последние новости о поставках вакцин и вакцинации в ЕС. Устойчивый прогресс. К настоящему моменту полностью вакцинированы 90 млн взрослых в Евросоюзе — это примерно четверть взрослого населения», — написала она.
К слову, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу июля Евросоюз вакцинирует от коронавируса 70% взрослого населения.
Напомним, в середине мая сообщалось, что в Евросоюзе почти 32% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19.korrespondent.net