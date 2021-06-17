В ЕС представили новую стратегию в отношениях с РФ

Стратегию на саммите в конце июня должны утвердить лидеры стран ЕС.

Боррель разъяснил каждый из трех принципов.

Так, «противодействовать» России ЕС намерен на российской территории и постсоветском пространстве. В частности, хотят препятствовать нарушениям прав человека в России, нарушениям суверенитета Украины, отвечать на «вредоносные действия правительства России, включая гибридные атаки». Кроме того, ЕС намерен «ограничивать ресурсы, которые правительство России может привлечь для проведения разрушительной внешней политики».

“Сдерживать» ЕС намерен российское влияние на своей территории, на международных площадках и на умы еврограждан. Блок намерен развивать свои кибернетические и оборонные возможности, а также возможности «стратегической коммуникации». Также ЕС намерена тесно координировать свои действия с НАТО и Группой семи, а также «поддерживать своих восточных партнеров».

Продолжать «взаимодействовать» с Россией ЕС готов “по нескольким стратегическим задачам”, где прогресс без РФ невозможен. Речь идет о борьбе с потеплением климата, борьбе с пандемией и общественном здоровье, кроме того в стратегии предлагается “проводить больше технических консультаций с российским правительством, по широкому кругу экономических раздражителей, которые снижают конкурентные преимущества ЕС”. ЕС также готов вести диалог по Арктике и другим направлениям регионального сотрудничества, а также по урегулированию глобальных и региональных конфликтов.

Кроме того ЕС в очередной раз предложил “активизировать контакты между людьми”, вводя упрощения визового режима, но лишь “для отдельных категорий граждан”.