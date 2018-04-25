В ЕС представили стратегии «озеленения» энергетики к 2050 году

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Еврокомиссия представила две стратегии сокращения выбросов парниковых газов к 2050 году. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Речь идет о стратегии интеграции энергетической системы и водородной стратегии. Обе предусматривают развитие в странах ЕС «чистой» энергетики, согласно проектам Следующее поколение (Next Generation EU) и Европейское зеленое соглашение.

На данный момент энергетический сектор ответственен за около 75% выбросов парниковых газов в ЕС.

«Стратегии, принятые сегодня, будут способствовать Европейскому зеленому соглашению и поддержат нашу цель декарбонизировать экономику до 2050 года… Это будет инструментом роста, который поможет преодолеть экономические последствия кризиса, обусловленного COVID-19», — заявил исполнительный вице-президент по вопросам Зеленой соглашения Франс Тиммерманс.

Прописанные в стратегиях шаги должны одновременно сделать экономику экологичнее, и при этом — создать новые рабочие места и усиливать лидерство и конкурентоспособность ЕС в экологических технологиях.

В частности, стратегия интеграции энергетической системы должна усилить взаимосвязи между различными сферами, где должен осуществляться переход на новейшие технологии для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду — транспортом, промышленностью, энергетикой, жилым сектором, для уменьшения стоимости этого перехода.

«Это означает систему, в которой электроэнергия, которой заряжают авто, поступает из солнечных электростанций на крышах наших зданий; жилье отапливается теплом со станции, которая находится рядом, а сама станция работает на чистом водороде, производимом оффшорными ветровыми электростанциями», — пояснила пресс-служба ЕК.

Эта стратегия предусматривает 38 шагов, среди которых — изменения в законодательство, финансовые стимулы, научные исследования, планирование инфраструктуры и тому подобное.

В свою очередь водородная стратегия включает комплекс мер для продвижения «зеленого» водорода в европейской энергетике и декарбонизации экономики.

«Приоритетом является развитие возобновляемого водорода, будет производиться в основном благодаря ветровой и солнечной энергетике», — сказано в сообщении.

Поэтапный подход предполагает, что в 2020-2024 годах в ЕС должно быть установлено как минимум 6 ГВт электролизеров и будет производиться до 1 млн тонн водорода из возобновляемых источников энергии. В 2025-2030 годах предлагается выйти на 40 ГВт электролизеров и производство в 10 млн тонн чистого водорода, а к 2050 году эти технологии имеют широко использоваться во всех сферах.

Кроме того, для достижения этой цели создается Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), где будут сотрудничать представители промышленности, власти, общественности и Европейский инвестиционный банк.

Напомним, что Германия и Испания отказываются от угля. Германия полностью откажется от угля в энерегетике к 2038 году. Испания уже закрыла половину угольных электростанций.