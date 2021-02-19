В ЕС предупредили, что коронавирус с человечеством надолго

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Коронавирус COVID-19 останется с человечеством на длительное время, несмотря на вакцинацию и уменьшение количества зараженных. Об этом заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, сообщило агентство AFP.

По мнению Аммон, вирус очень хорошо адаптировался к организму человека, в связи с чем со временем может понадобиться корректировка вакцины.