В ЕС предупредили Россию об усилении санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию о готовности ЕС усилить санкции в случае усиления агрессии против Украины. Об этом она заявила во вторник, 7 декабря, сообщает пресс-служба ЕК.
«В этом контексте мы также должны говорить о перемещении российских войск и их массивном наращивании вдоль восточной границы Украины. Я хочу еще раз подчеркнуть полную и непреклонную поддержку Украины со стороны ЕС перед лицом этой агрессии против ее территориальной целостности и суверенитета», — заявила фон дер Ляйен.
Глава ЕК отметила, что ЕС будет соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие агрессивные действия России, в том числе нарушения международного права.
«Этот ответ примет форму решительного наращивания и расширения существующих режимов санкций. К тому же мы готовы принять дополнительные ограничительные меры. Мы будем делать это по согласованию с нашими единомышленниками», — сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС хотели бы «конструктивно взаимодействовать с Москвой, но это зависит от них».
«В настоящее время именно осознанный выбор и агрессивные действия России продолжают дестабилизировать безопасность в Европе», – добавила она.
Ранее о возможности усиления антироссийских санкций странами Запада писали СМИ.korrespondent.net