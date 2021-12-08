В ЕС предупредили Россию об усилении санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию о готовности ЕС усилить санкции в случае усиления агрессии против Украины. Об этом она заявила во вторник, 7 декабря, сообщает пресс-служба ЕК.

«В этом контексте мы также должны говорить о перемещении российских войск и их массивном наращивании вдоль восточной границы Украины. Я хочу еще раз подчеркнуть полную и непреклонную поддержку Украины со стороны ЕС перед лицом этой агрессии против ее территориальной целостности и суверенитета», — заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что ЕС будет соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие агрессивные действия России, в том числе нарушения международного права.