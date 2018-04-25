В ЕС раскрыли группировку, перевозившую мигрантов в грузовиках

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В результате спецоперации в Евросоюзе разоблачили преступную сеть, которая занималась нелегальной перевозкой в ​​Европу беженцев из Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Евроюста.

«Национальные органы Германии, Румынии, Венгрии, Великобритании и Турции расследовали деятельность 36 человек, которым предъявлено обвинение в незаконной переправке не менее 580 мигрантов, за что преступники получили более 2 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальные перевозчики и их клиенты путешествовали из Ирана, Ирака и Сирии через Турцию и Грецию в Румынию. В этой стране их пересаживали в автофургоны, которые направлялись в Германию через территорию Венгрии и Чехии. «Такой способ транспортировки мог оказаться для мигрантов фатальным», — говорится в сообщении. Уточняется, что правоохранители начали расследование деятельности этой преступной группировки еще в 2018 году.