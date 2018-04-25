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В ЕС рассказали, где самый дорогой алкоголь

Фото BFL/ Саулюса Жюры

Евростат обнародовал индексы цен на алкогольные напитки в Европейском союзе (ЕС) за 2018 год. 

По данным статистического ведомства ЕС, самый высокий уровень цен на алкоголь был зафиксирован в Финляндии — 182% от среднего по Евросоюзу. Далее идут Ирландия (177%) и Швеция (152%). Дорогой алкоголь в Греции — 133% и Великобритании — 129%, Эстонии — 126% и Дании — 124% от среднего уровня.

 Самыми низкими цены на алкогольные напитки в 2018 году были в Болгарии и Румынии (74% от среднего уровня), а также в Венгрии (77%).

 Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила отчет о состоянии потребления алкоголя в 30 европейских странах. Наиболее пьющей европейской страной оказалась Литва, где в среднем выпивают 15 литров спирта на человека в год.

korrespondent.net

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