В ЕС разработали критерии восстановления туризма

Фото из открытых источников

Еврокомиссия обнародовала общие рекомендации, которые должны обеспечить критерии для безопасного и постепенного восстановления туристической деятельности в ЕС после смягчения и отмены карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте ЕК в среду, 13 мая.

Критерии включают эпидемиологические данные; наличие достаточного потенциала системы здравоохранения для местных жителей и туристов; надежное наблюдение, мониторинг, тестирование и отслеживание контактов.

Комиссия также объявила о планах поддержать туристический сектор Европы с помощью:

обеспечения ликвидности для туристического бизнеса, в частности для малых и средних предприятий, с помощью гибкости в рамках правил государственной помощи для поддержки компаний в транспортном и туристическом секторах и для обеспечения удовлетворения требований о возмещении, вызванных пандемией коронавируса. Схемы ваучеров могут быть одобрены Комиссией очень быстро после сообщения соответствующего государства-члена.

ЕС также продолжит предоставлять немедленную ликвидность предприятиям, которые пострадали от кризиса. Кроме того, Комиссия предоставила финансирование в размере до 8 млрд евро для 100 тысяч малых предприятий, пострадавших от кризиса, вместе с Европейским инвестиционным фондом.

предполагается сохранение рабочих мест с финансовой помощью к 100 млрд евро от программы SURE, которая помогает государствам-членам покрывать расходы на национальные схемы краткосрочной работы и аналогичные меры, позволяющие компаниям сохранять рабочие места.

Комиссия также поддерживает партнерские отношения между службами занятости, социальными партнерами и компаниями с целью содействия переподготовке кадров, особенно для сезонных работников.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подготовила рекомендации по открытию границ в ЕС. Предложен поэтапный и скоординированный подход, который начнется с отмены ограничений между государствами-членами со схожими эпидемическими ситуациями.

Также стало известно, что Евросоюз потратит 375 млрд евро на восстановление туризма. Большую часть денег правительства стран ЕС потратит на помощь своему туристическому сектору, еще порядка 120 млрд евро дадут пострадавшим предпринимателям и компаниям.