В ЕС разрешили использовать COVID-вакцину от Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса COVID-19, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Эта вакцина стала первой, которую рекомендовали применять в ЕС, собщается на сайте EMA.

Вакцину под названием Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.

«Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС», – отметили в EMA.

В свою очередь Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС утверждает, что Брюссель согласовал цену за вакцину Pfizer и BioNTech. Одна доза будет стоить 15,5 евро (18,9 долларов).

Отмечается, что цена по контракту на поставку ЕС 300 млн доз препарата несколько ниже той, по которой договорились покупать вакцину власти США.