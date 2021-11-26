В ЕС разрешили прививать детей 5-11 лет вакциной Pfizer

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Covid-вакциной Comirnaty (производитель Pfizer/BioNTech) можно прививать и детей 5-11 лет. Такое решение приняло Европейское агентство лекарственных средств, Rus.Lsm.lv.

Это решение еще должна одобрить Европейская комиссия, прежде чем страны-участницы смогут прививать детей, сообщает Associated Press.

Это пока единственный препарат, одобренный в ЕС в качестве Covid-вакцины для детей этого возраста. Ранее, не дожидаясь разрешения регулятора, прививать эту возрастную группу начала Вена.

Дети 5-11 лет будут получать треть «взрослой» дозы — и, согласно исследованиям, такое количество позволяет получить достаточный уровень антител.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств начало оценивать Covid-вакцину Moderna для защиты детей 6-11 лет.

У детей, хоть и редко, бывают «особые» осложнения Covid-19, не наблюдающиеся у взрослых, — так называемый педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, потенциально летальное состояние.

В Латвии прививочная кампания может начаться уже в декабре, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.