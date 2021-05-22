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В ЕС разъяснили правила въезда для туристов

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

Издание Daily Mail пишет, что в ЕС разъяснили правила въезда для туристов из стран, не входящих в состав Евросоюза.

Так, граждане из третьих стран обязаны предъявить прививочный сертификат о полной вакцинации препаратами, разрешёнными в ЕС, США и Великобритании.

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Однако страны-члены ЕС имеют право самостоятельно принимать решения о приёме туристов с сертификатами о вакцинации другими препаратами, в частности, российскими или китайскими.

Вторая доза вакцины должна быть получена не позже, чем за две недели до поездки в ЕС. Также отмечается, что страны могут позволить въезд без прививки, только с ПЦР-тестом.

Упрощение въезда коснётся только туристов из стран «зелёного списка» — в которых уровень заболеваемости не превышает 75 случаев на 100 000 населения. Такой список Евросоюз представит на следующей неделе.

Сообщается, что новые правила въезда должен ещё ратифицировать Совет Европы.

tourister.ru

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