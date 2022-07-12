В ЕС рекомендовали вторую ревакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет

Ожидается, что новая рекомендация будет способствовать принятию национальных решений по ускорению кампаний вакцинации, которые в последние месяцы замедлились почти до остановки.

«Сейчас мы наблюдаем рост количества сообщений о случаях COVID-19 и тенденции к росту числа госпитализированных, главным образом из-за варианта BA 5 Omicron», — сказала Андреа Аммон, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«Это сигнализирует о начале новой, широко распространенной волны COVID-19 во всем Европейском союзе», — сказала она, добавив, что повторная ревакцинация позволит предотвратить значительное количество госпитализаций и смертей.

Производители вакцин, такие как Moderna и Pfizer, испытывают версии своих вакцин против COVID, модифицированных для борьбы с вариантом BA.1 Omicron.

Хотя они сказали, что эти вакцины создали хороший иммунный ответ против BA.1 и последних циркулирующих вариантов, они увидели меньший ответ против BA.4 и BA.5.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), рассматривающее сейчас две вакцины, адаптированные к вариантам, ожидает, что первые вакцины нового поколения будут одобрены до сентября.