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В ЕС решили, как распределить беженцев

By GgiaTreball propi, CC BY-SA 4.0, Link

В Евросоюзе впервые активировали принятый в сентябре новый механизм распределения беженцев, сообщает Сегодня. 

Новый механизм применят в отношении 213 беженцев, которых спасли волонтеры судна Ocean Viking в Средиземном море. На борту судна находились 213 мигрантов, которых спасли представители организации Врачи без границ и SOS Mеditerranеe в Средиземноморье.

Всем мигрантам разрешили высадиться в сицилийском городе Мессина. Теперь их распределят между странами ЕС, которые согласились принять участие в новом механизме. 

Кроме того, в субботу итальянская береговая охрана спасла более 140 мигрантов, которые плыли на судне, которое перевернулось вблизи острова Лампедуза. По словам спасенных мигрантов, около 20 человек с этого судна пропали без вести, сейчас их разыскивают сотрудники европейской пограничной службы.

korrespondent.net

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