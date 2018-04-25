В ЕС резко ухудшили прогноз падения экономики

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в этом году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи, организованном Европейским парламентом, сообщает Reuters.

Она отметила, что «мягкий» сценарий прогноза развития экономики в 2020 году, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, «уже устарел».

Лагард отметила, что карантинные ограничения в странах Европы, придают неопределенности для предприятий и домохозяйств.