В ЕС резко ухудшили прогноз падения экономики

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в этом году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи, организованном Европейским парламентом, сообщает Reuters.
Она отметила, что «мягкий» сценарий прогноза развития экономики в 2020 году, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, «уже устарел».
Лагард отметила, что карантинные ограничения в странах Европы, придают неопределенности для предприятий и домохозяйств.
«Понятно, что как фискальная поддержка, так и поддержка денежно-кредитной политикой должны оставаться в действии столько времени, сколько это необходимо», — добавила она.
Поэтому правительствам, по ее мнению, необходимо продолжать ослабленную фискальную и монетарную политику.
Ранее Лагард предупреждала о глубоких изменениях в экономике из-за пандемии. По ее словам, ускорится переход к диджитализации и автоматизации, цепочки поставок станут более короткими, а промышленность — более экологичной. Перед этим Лагард заявляла, что экономика еврозоны сократится почти на 9%.korrespondent.net