В ЕС считают «маловероятным» подписание торгового соглашения с Британией

С Великобританией вряд ли удастся договориться о новом торговом соглашении. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает Euronews.

Барнье говорит, что Британия не желает идти на уступки по двум ключевым вопросам.

«Отказываясь согласиться на условия в части открытой и честной конкуренции и сбалансированного соглашения по поводу ловли рыбы, Великобритания, на данный момент, делает заключение торгового соглашения маловероятным», — сказал Барнье.

Пока позиция Лондона по этим вопросам остается неизменной, реальный риск того, что переговоры окажутся бесплодными и до конца 2020 года не будет заключено никакого соглашения.

Напомним, что ранее Британия объявила новый тарифный режим после Brexit. До 60% товаров будет поступать в Великобританию, не облагаясь тарифами, на условиях ВТО или через существующий преференциальный доступ.

Также сообщалось, что Британия официально отвергла продление переходного периода. Великобритания не продлит переходный период. 1 января 2021 года страна вернет политическую и экономическую независимость.