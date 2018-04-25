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В ЕС согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Беларуси

Фотo European Union

Специальные представители стран — членов Евросоюза согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, срок действия которого истекает 28 февраля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.

«Послы ЕС приняли решение сегодня продлить срок действия оружейного эмбарго в отношении Минска еще на год», — сказал он.

По словам дипломата, это решение должно быть утверждено Советом ЕС. «Ожидается, что решение будет утверждено Советом ЕС на следующей неделе, после чего будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу», — пояснил он.

Первый блок визовых санкций в отношении Беларуси и ее президента Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет ограничительных мер неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось.

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Однако в феврале 2016 года ЕС частично снял санкции с республики, которые действовали более 13 лет. Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний, однако эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков были сохранены.

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