В ЕС согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Беларуси

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Специальные представители стран — членов Евросоюза согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, срок действия которого истекает 28 февраля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.

«Послы ЕС приняли решение сегодня продлить срок действия оружейного эмбарго в отношении Минска еще на год», — сказал он.

По словам дипломата, это решение должно быть утверждено Советом ЕС. «Ожидается, что решение будет утверждено Советом ЕС на следующей неделе, после чего будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу», — пояснил он.

Первый блок визовых санкций в отношении Беларуси и ее президента Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет ограничительных мер неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось.