TOP,Сегодня в мире

В ЕС согласовали требования к сертификатам о COVID-вакцинации

Фото pixabay.com

Страны Евросоюза разработали общие требования для сертификатов о COVID-вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Сертификаты будут использовать в медицинских целях. Среди указаний есть рекомендации по защите сертификатов от подделок для обеспечения их подлинности. Речь идет и о справках в электронной форме, которые будут находиться в европейской электронной сети eHealth Network.

Кроме того, сертификаты будут изготовлены в бумажном и электронном виде, что должно позволить использовать их свободно внутри ЕС и надежно защитить персональные данные.

реклама

Напомним, что ЕК возьмет под контроль экспорт всех производимых в ЕС вакцин от COVID-19. «Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки», заверили в Еврокомиссии.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.