В ЕС согласовали требования к сертификатам о COVID-вакцинации

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Страны Евросоюза разработали общие требования для сертификатов о COVID-вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Сертификаты будут использовать в медицинских целях. Среди указаний есть рекомендации по защите сертификатов от подделок для обеспечения их подлинности. Речь идет и о справках в электронной форме, которые будут находиться в европейской электронной сети eHealth Network.

Кроме того, сертификаты будут изготовлены в бумажном и электронном виде, что должно позволить использовать их свободно внутри ЕС и надежно защитить персональные данные.