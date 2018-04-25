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В ЕС создадут собственное ведомство по борьбе с отмыванием денег

Фото из открытых источников

Европейская комиссия (ЕК) намерена ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма и с этой целью создает собственное европейское надзорное ведомство.

Брюссель представил план из шести пунктов, призванный закрыть «все оставшиеся лазейки и слабые места в предписаниях ЕС». Инициатива реализуется с целью дальнейшей гармонизации и повышения эффективности действующих предписаний, улучшения координации между странами-членами и усиления надзора на уровне ЕС.

«Мы должны положить конец отмыванию денег, проникающему в нашу финансовую систему», — заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис. Еврокомиссия в этой связи делает особую ставку на исполнение действующих предписаний всеми странами ЕС. В феврале ЕК запустила штрафную процедуру в отношении стран ЕС, не выполнивших эти требования. Конкретные предложения касательно создания нового надзорного ведомства ЕС планируется представить в первом квартале 2021 года.

Действующие предписания по борьбе с отмыванием денег будут сформулированы яснее, чтобы избежать их различного толкования в разных странах. Предполагается задействовать общеевропейский механизм, позволяющий облегчить обмен информацией между странами ЕС о подозрительных трансакциях.

Переработанный черный список

Из-за вето, наложенного государствами ЕС, Еврокомиссия переработала черный список стран, с которыми банкам Евросоюза следует проявлять особую осторожность при проведении финансовых операций. Список из 23 стран и регионов риска был подготовлен еще в начале 2019 года, однако Евросоюз отклонил его из-за предполагаемых методических ошибок и критики со стороны ряда стран, присутствовавших в этом списке.

Из черного списка теперь удалены Саудовская Аравия, Американские Виргинские острова, Эфиопия, Шри-Ланка и Тунис. В то же время в него включены 12 новых стран и территорий, в том числе Багамы, Барбадос, Гана, Камбоджа, Ямайка, Мьянма и Никарагуа.

В сообщении ЕК говорится, что новый список лучше согласован с международной рабочей группой по борьбе с отмыванием денег FATF. 

freecity.lv

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