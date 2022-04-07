В ЕС создадут трастовый фонд в поддержку Украины

Для восстановления Украины после войны будут направлены «массивные инвестиции». Об этом в ходе своего выступления в Европейском парламенте в среду, 6 апреля, заявил Глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно. Мы договорились создать для Украины трастовый фонд. В короткой перспективе это поможет поддержать Украину, а в долгосрочной – предоставит массивные инвестиции, чтобы восстановить экономику и инфраструктуру», — заявил Мишель.

Президент Европейского совета также заверил, что поддержка ЕС Украине — «как скала».

«Мы едины, как никогда. Едины в санкциях для России, едины в том, чтобы применить давление на Кремль, едины в поддержке Украины так, как мы можем. Нам известно, что мы, вместе с США, Канадой, Японией, Австралией, Республикой Корея, Великобританией и многими другими странами вокруг мира – мы готовы нести тяжесть санкций. И, что более важно, единство, наше единство Европейского союза, наша приверженность – это наш главный ценный вклад, чтобы положить конец войне и остановить жестокость и помочь восстановить Украину», — уверен Мишель.