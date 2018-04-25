В ЕС только Польша и Швеция еще не прошли пик эпидемии

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В ЕС первую волну эпидемии коронавируса еще не преодолели только Польша и Швеция. Соответствующие данные опубликовал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), передает RMF24 в пятницу, 12 июня.

Отчет ECDC охватывает период с 31 декабря по 9 июня и указывает, что в европейских странах благодаря ограничениям удалось снизить уровень инфекции на 80% по сравнению с пиком пандемии.

При этом в среднем по странам ЕС, Европейской экономической зоне и Великобритании пик пришелся на 9 апреля.

Тем не менее, не везде ситуация одинаковая, и в Польше и Швеции число случаев в 14-дневном выражении все время растет.

«Начальная волна заражений прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции», — сказано в обновленной оценке рисков COVID-19 для ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Соединенного Королевства.

Отмечается, что заболеваемость COVID-19 в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии в этих странах. В случае Швеции эксперты ЕС подчеркивают, что объяснением может быть увеличение количества проведенных тестов.