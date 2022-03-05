В ЕС упрощают доставку гуманитарной помощи в Украину

Фото pixabay.com

Ряд стран Евросоюза упростили правила проезда для перевозчиков гуманитарной помощи в Украину, сообщает Министерство инфраструктуры в пятницу, 4 марта.

В частности, безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов ввели Польша, Литва, Латвия, Словакия, Германия и Венгрия.

«Речь идет об освобождении перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки. Это необходимо для оперативной доставки гуманитарных грузов в период военного положения», – пояснили в министерстве.

Теперь для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве, а украинские перевозчики могут осуществлять перевозку медикаментов и гумпомощи по территории Германии без использования разрешений. В наличии должна быть заполненная на украинском/английском Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, а также сопроводительное письмо от организации (на английском языке), которая направляет гуманитарный груз в Украину с информацией о получателе, регистрационном номере автомобиля, дате отправки, характере груза.

Информацию о транспортном средстве необходимо предоставить Мининфраструктуры Украины для информирования Венгрии. Для пересечения границы с Польшей перевозчики должны заранее заполнить форму по ссылке.

Также Польша отменила плату за пользование всеми дорогами для перевозчиков гуманитарных грузов. Кроме того, Польша обеспечит украинских беженцев бесплатным проездом железнодорожным транспортом.

«Благодарим наших европейских партнеров за оказанную поддержку. Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу с иностранными партнерами для того, чтобы максимально ускорить и упросить процесс перевозки гуманитарных грузов в крайне сложный для Украины период», – резюмировали в ведомстве.