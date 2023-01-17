В ЕС уточнили сроки выплаты Украине 3 млрд евро

Евросоюз выделит Украине первый транш в размере 3 млрд евро из макрофинансовой помощи 2023 года на общую сумму 18 млрд евро уже 17 января. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter в понедельник.

«Помощь Украине в обеспечении ее финансовых потребностей для противостояния российской агрессии очень важна и неотложна. Комиссия действует с максимальной быстротой и решительностью. Уже завтра мы выплатим первые 3 млрд евро из 18 млрд евро макрофинансовой поддержки согласованной в декабре», – написала она.