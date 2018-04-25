В ЕС утвердили новую санкционную процедуру

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Большинство стран-членов Евросоюза одобрили санкционный механизм против государств блока за нарушения принципа верховенства права, сообщает Deutsche Welle в среду, 30 сентября.

Отмечается, что инициативу выдвинула Германия.

Принцип действия механизма состоит в том, что Евросоюз сможет ограничить выделение средств для стран-нарушителей в случае, если эти нарушения вредят управлению бюджетом или финансовым интересам ЕС.

Теперь санкционный инструмент рассмотрят в Европарламенте, и евродепутаты могут сделать его еще более жестким, поскольку ранее некоторые из них критиковали предлагаемый механизм как неэффективный.

Польша и Венгрия выступают против создания санкционного механизма. Варшава и Будапешт угрожали заблокировать принятие бюджета ЕС и антикризисного фонда, если механизм будет одобрен. Против обеих стран в Брюсселе уже несколько лет продолжается процедура, которая в конечном итоге может привести к лишению стран права голоса в ЕС.

В отчете Еврокомиссии говорится, что состояние верховенства права в Венгрии и Польше вызывает серьезное беспокойство.

Напомним, в июне 2018 года ЕС запустили санкции против Польши из-за ее спорной реформы судопроизводства. А в начале осени того же года Евросоюз начал штарфные санкции против Венгрии за нарушение принципов правового государства, в частности притеснении неправительственных организаций.