В ЕС утвердили решение о подписании визового договора с Беларусью

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Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз. Об этом свидетельствует документ, обнародованный в понедельник, 18 ноября.

Решение было принято 14 октября, однако официально опубликовано и, соответственно, вступило в силу только 18 ноября. Соглашение об упрощении визового режима предусматривает сокращение стоимости краткосрочных шенгенских виз (на срок до 180 дней за период в 360 дней) с €80 до €35, а также сокращает перечень документов, необходимых для получения краткосрочных виз.

«Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c республикой Беларусь об облегчении выдачи виз», – говорится в опубликованном в Официальном журнале решении.

В нем также указано, что «настоящим председатель Совета уполномочен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение».

Напомним, в сентябре нынешнего года президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.

Также на прошлой неделе Лукашенко впервые за долгое время посетил страну ЕС – Австрию.