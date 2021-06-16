В ЕС утвердили санкции против Беларуси — СМИ

Послы стран Евросоюза на заседании в среду, 16 июня, утвердили новый пакет санкций против Беларуси. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Послы ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая. Публикация ожидается в официальном журнале ЕС 21 июня», — написал он.